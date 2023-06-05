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Армянские жители Карабаха беспрепятственно проезжают в направлении Ханкенди-Горус - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

Армянские жители Карабаха беспрепятственно проезжают в направлении Ханкенди-Горус - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ Погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в начале дороги Лачын-Ханкенди, используется лицами армянского происхождения без каких-либо препятствий.
Внутренняя политика
5 июня 2023 г. 13:21
Армянские жители Карабаха беспрепятственно проезжают в направлении Ханкенди-Горус - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

Погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в начале дороги Лачын-Ханкенди, используется лицами армянского происхождения без каких-либо препятствий.

Как видно из видео, полученного Report, на погранично-пропускном пункте проверяются документы лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и обеспечивается проезд в направлении Ханкенди-Горус.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и в качестве адекватной реакции на установление Арменией 22 апреля в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта на въезде на дорогу Лачын–Ханкенди на границе с Азербайджаном, 23 апреля подразделениями ГПС Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын–Ханкенди был установлен погранично-пропускной пункт.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri sənədləri yoxlanıldıqdan sonra Xankəndi-Gorus istiqamətində maneəsiz keçirlər - VİDEO - EKSKLÜZİV

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