Ариф Гаджилы внес ясность в вопрос освобождения от должности Тофига Ягублу

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Председатель партии Мусават Ариф Гаджилы внес ясность в вопрос освобождения Тофига Ягублу от должности заместителя руководителя партии.

Как передает Report, А.Гаджилы сказал, что должность заместителя председателя предусматривает осуществление конкретных исполнительных функций.

Он отметил, что Тофиг Ягублу освобожден от должности в связи с тем, что как заместитель председателя он не мог уделять достаточно времени и внимания для осуществления этих функций:

Тофиг Ягублу является членом Дивана партии Мусават и впредь продолжит свою деятельность в партии".

Отметим, что Т.Ягублу является также членом Национального совета.