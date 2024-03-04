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ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежено 216 мин

ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежено 216 мин Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию об операциях по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
4 марта 2024 г. 14:28
ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежено 216 мин

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию об операциях по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, с 26 февраля по 3 марта 2024 года на освобожденных от оккупации территориях обнаружено и обезврежено 59 противотанковых, 157 противопехотных мин и 371 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 2019,8 га.

Операции по разминированию ведутся ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Another 216 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 216 mina zərərsizləşdirilib

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