Али Гасанов: "Я алиевец и останусь им до конца жизни"

Я – алиевец и останусь им до конца жизни. Об этом в понедельник заявил заместитель премьер-министра страны Али Гасанов, когда его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с поданным заявлением об освобождении от должности, передает Report.

"Большое спасибо, уважаемый господин Президент. Выражаю Вам глубокую признательность за то, что приняли меня. Действительно в период своей 51-летней деятельности я 20 лет работал под руководством великого лидера Гейдара Алиева, а в последние 16 лет – под Вашим руководством. Высказанные Вами сейчас в мой адрес слова – самая высокая оценка для меня. Что может быть большего для человека?! Человеку, проработавшему 20 лет под руководством великого лидера и 16 лет – под руководством Президента страны уважаемого господина Ильхама Алиева, занявшего сегодня достойное место среди президентов мира, которому нет равных, – получить такую оценку от такого Президента – что еще нужно?! Работа под руководством великого лидера и под Вашим руководством – самое большое благо для меня. Я – алиевец и останусь им до конца жизни. Что может быть лучше таких слов, высказанных Президентом страны о должностном лице, такой оценки проделанной им работы?!", - отметил А.Гасанов.

По его мнению, необходимо уступать дорогу молодежи. "В этом Ваше величие, Вы еще раз показываете, что являетесь гарантом каждого гражданина Азербайджана. Я тоже гражданин Азербайджана, и Вы еще раз демонстрируете это. Вы провели реформы во всех сферах. Да, надо уступать дорогу молодежи. Великий лидер Гейдар Алиев тоже предпринимал такие шаги. Сегодня политика великого лидера Гейдара Алиева полностью продолжается во всех направлениях. В корне, в основе всего того, что мы добились, естественно, лежит политика великого лидера Гейдара Алиева. Слава Аллаху, что Вы тоже достойно и с большим умением осуществляете это. Сегодня Вы популяризируете Азербайджан во всем мире. Возьмем работу Мехрибан ханым. Мехрибан ханым является женщиной, обладающей высочайшими качествами, гуманизмом, самыми высокими политическими качествами. Мехрибан ханым подняла азербайджанскую женщину на самую высокую вершину. Благодаря Вам сегодня весь мир говорит об Азербайджане. Как можно не видеть этого? Те, кто находится в оппозиции, из кожи вон лезут, говорят, что заблагорассудится, чтобы оправдать полученные средства, списать их. Вся азербайджанская общественность должна выразить отношение к такой необъективности, каждый должен высказать позицию.

Еще раз благодарю Вас за то, что приняли меня сегодня, за высказанные в мой адрес добрые слова. Как сегодня отчетливо видны наглядные результаты работы, проведенной великим лидером, так и результаты Вашей работы еще отчетливее будут видны с каждым годом, через 10, 50 лет. Поэтому еще раз благодарю Вас. Спасибо", - заявил А.Гасанов.