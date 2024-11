МИД: Пашинян пытается завуалировать имеющиеся в конституции территориальные претензии к Азербайджану

Заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Конституция Азербайджана якобы содержит территориальные претензии к Армении, безосновательны и преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети "Х", комментируя недавнюю публикацию Пашиняна.

По его словам, подобные заявления - лишь бесполезная попытка отвести внимание от содержащихся в конституции Армении претензий к территориальной целостности Азербайджана.

"Во-первых, хотя в Конституции Азербайджана есть ссылка на Акт о независимости Азербайджана от 1991 года, который в свою очередь ссылается на Декларацию независимости 1918 года, утверждающую нынешнюю Азербайджанскую Республику как преемника Демократической Республики 1918-2020 гг., она не содержит никаких претензий к соседним странам. Оба документа подчеркивают важность соблюдения общих норм и принципов, налаживания добрососедских отношений. Самое главное, статья 3 Декларации независимости 1918 года отмечает, что "Азербайджанская Демократическая Республика намерена установить добрые отношения со всеми народами, особенно с соседними народами и государствами", - написал Гаджизаде.

Представитель ведомства подчеркнул, что в свою очередь Конституция Армении основана на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных стремлениях, закрепленных в Декларации независимости Армении от 1990 года, среди которых цель "воссоединения Армении и Нагорного Карабаха". В данном документе, как отметил Гаджизаде, некоторые территории Турции также названы "Западной Арменией".

"Неопровержимый факт, что это положение бралось за основу во многих законодательных актах Армении, включая решение парламента страны от 18 февраля 1992 года о ратификации учредительного соглашения СНГ (Алматы) и решение от 8 июля 1992 года. Та же логика и подход были применены при принятии решения суда о соответствии регламента пограничных комиссий между Азербайджаном и Арменией Конституции Армении от 26 сентября 2024 года.

Все эти законодательные акты демонстрируют, что Армения никогда не признавала "Нагорный Карабах" частью Азербайджана. Поэтому заявления о том, что Армения признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не имеют правовой основы до тех пор, пока Армения не внесет изменения в свою Конституцию и не откажется от всех юридических и политических актов, содержащих претензии к Азербайджану", - написал он.

Гаджизаде также напомнил, что многолетняя агрессия Армении против Азербайджана является историческим фактом. "Учитывая это, а также территориальные претензии в ее законодательстве, политических заявлениях и юридических документах, пришло время спросить, что значит "признание территориальной целостности и суверенитета друг друга" для Армении в 1992 году и сейчас?" - написал он.

Что касается регионов, показанных на карте на Мирной конференции 1919 года (премьер-министр определил их как полностью включенные в состав Азербайджана Сюникскую и Вайоц-Дзорскую области Армении, а также частично включенные территории Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Тавушской, Ширакской и Лорийской областей), то во избежание искажения исторических фактов необходимо напомнить даты официального включения этих регионов в состав Армении, которые наступили намного позже представления карты Азербайджана странам Антанты: Сюник (Зангезур) – 30 ноября 1920 года, а Вайоц-Дзор (Дерелеяз) – 10 августа 1920 года. Что касается других перечисленных премьер-министром регионов, большая их часть была включена в состав Советской Армении путем измененного административного деления, которое в некоторых случаях нарушало международные договоры, такие как Московский договор от 16 марта 1921 года.

Однако перечисление всех этих исторических фактов, которые могут быть подтверждены официальными документами, не означает, что Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении.