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    Ахад Абыев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахада Абыева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Ахад Микаил оглу Абыев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что 15 января этого года главе Исполнительной власти Дашкесанского района А.Абыеву исполняется 60 лет. 

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