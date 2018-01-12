Ахад Абыев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахада Абыева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Ахад Микаил оглу Абыев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что 15 января этого года главе Исполнительной власти Дашкесанского района А.Абыеву исполняется 60 лет.