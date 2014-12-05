23 декабря объявлен в Азербайджане нерабочим днем

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ День проведения муниципальных выборов - 23 декабря (вторник) - будет объявлен нерабочим днем. Об этом Report сообщили из Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, согласно ст. 8.2 Избирательного кодекса Азербайджана, день голосования на территории проведения выборов считается нерабочим.

Отметим, что 23 декабря на проходящих в 118-ти округах страны муниципальных выборах изберут 15 035 членов в 1 607 муниципалитетов. До сих пор зарегистрирована кандидатура 37 232 человек.