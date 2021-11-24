Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится

“Была надежда на то, что по окончании войны Армения будет вести нормальную внешнюю политику в отношении Азербайджана и Турции. К тому же Россия не очень склонна поддерживать Армению. События показали, что официальный Ереван избрал путь конфронтации”.

“Была надежда на то, что по окончании войны Армения будет вести нормальную внешнюю политику в отношении Азербайджана и Турции. К тому же Россия не очень склонна поддерживать Армению. События показали, что официальный Ереван избрал путь конфронтации”.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя Report высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Т.Зульфугарова, мысли, озвученные Николом Пашиняном, всего лишь фон: "Суть вопроса кроется глубже. На мой взгляд, кризис между официальной Москвой и Ереваном усугубится, поскольку Армения ведет лицемерную игру, мечется между Россией и Западом. Это все равно, что остаться между двух огней. Тем самым перед нами открываются новые перспективы. Возникают возможности для достижения прогресса по многим вопросам, в том числе по Зангезурскому коридору. Мы должны продолжать наступательную дипломатию. Лучшая защита - это, как известно, нападение. Армяне не оставили нам иного пути”.

Т.Зульфугаров отметил, что время проведения брифинга выбрано отнюдь не случайно: “Как известно, через несколько дней в Сочи состоится трехсторонняя, а в следующем месяце - двусторонняя встреча в Брюсселе. Пашинян уже сейчас готовится к предстоящим обсуждениям. Он закладывает фундамент идей, которые намерен озвучить на встречах. Мы должны вести соответствующую работу и оставаться приверженными наступательной дипломатии".

Напомним, что 23 ноября Никол Пашинян на своей странице в Facebook выступил против открытия Зангезурского коридора, также заявив, что не срывал встречи, планировавшейся 9 ноября. Заявив об уважении к России он отметил, что Армения не намерена выходить из ОДКБ. При этом, в последнее время Пашинян сближается с Западом, обращается в международные структуры, такие как НАТО, Европейский Союз.