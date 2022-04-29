Жан-Мишель Брюн: Минская группа умерла и более неактуальна

Во Франции сильная армянская диаспора, поэтому многие политики, чтобы заручиться голосами, поддерживали их.

Во Франции сильная армянская диаспора, поэтому многие политики, чтобы заручиться голосами, поддерживали их.

Как сообщает Report, об этом учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн заявил журналистам.

"Что касается азербайджано-французских отношений, Франция была сопредседателем Минской группы, но как видно Минская группа умерла и более неактуальна. Но в то же время важно развивать отношения Азербайджана и Франции", - заявил Жан-Мишель Брюн.

Главный редактор французского новостного портала также отметил, что в настоящее время пишет книгу о Шуше.

Делясь впечатлениями от встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая состоялась сегодня в Университете ADA в Баку, Жан-Мишель Брюн заявил: "Я был впечатлен речью президента, он выступал и отвечал на вопросы 3 часа без заметок, все было четко и ясно. Он рассказал об отношениях с соседними странами, с ЕС, Китаем и другими".