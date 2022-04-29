Жан-Мишель Брюн: Минская группа умерла и более неактуальна

Во Франции сильная армянская диаспора, поэтому многие политики, чтобы заручиться голосами, поддерживали их.
Как сообщает Report, об этом учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн заявил журналистам.
"Что касается азербайджано-французских отношений, Франция была сопредседателем Минской группы, но как видно Минская группа умерла и более неактуальна. Но в то же время важно развивать отношения Азербайджана и Франции", - заявил Жан-Мишель Брюн.
Главный редактор французского новостного портала также отметил, что в настоящее время пишет книгу о Шуше.
Делясь впечатлениями от встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая состоялась сегодня в Университете ADA в Баку, Жан-Мишель Брюн заявил: "Я был впечатлен речью президента, он выступал и отвечал на вопросы 3 часа без заметок, все было четко и ясно. Он рассказал об отношениях с соседними странами, с ЕС, Китаем и другими".