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Жан-Мишель Брюн: Минская группа умерла и более неактуальна

Жан-Мишель Брюн: Минская группа умерла и более неактуальна Во Франции сильная армянская диаспора, поэтому многие политики, чтобы заручиться голосами, поддерживали их.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 18:09
Жан-Мишель Брюн: Минская группа умерла и более неактуальна

Во Франции сильная армянская диаспора, поэтому многие политики, чтобы заручиться голосами, поддерживали их.

Как сообщает Report, об этом учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн заявил журналистам.

"Что касается азербайджано-французских отношений, Франция была сопредседателем Минской группы, но как видно Минская группа умерла и более неактуальна. Но в то же время важно развивать отношения Азербайджана и Франции", - заявил Жан-Мишель Брюн.

Главный редактор французского новостного портала также отметил, что в настоящее время пишет книгу о Шуше.

Делясь впечатлениями от встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая состоялась сегодня в Университете ADA в Баку, Жан-Мишель Брюн заявил: "Я был впечатлен речью президента, он выступал и отвечал на вопросы 3 часа без заметок, все было четко и ясно. Он рассказал об отношениях с соседними странами, с ЕС, Китаем и другими".

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