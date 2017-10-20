Жак-Ив Хенкес: Оживление отношений между Люксембургом и Азербайджаном - приоритетный вопрос

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Находящиеся в Баку с визитом делегация во главе с функционером Народной партии Великого Герцогства Люксембург, руководителем группы дружбы Люксембург-Азербайджан, бывшим депутатом Жаком-Ивом Хенкесом и президентом Конгресса азербайджанцев Европы Сахилем Гасымовым встретились с помощником президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, руководителем общественно-политического отдела Администрации президента Али Гасановым.

Участвующая на встрече руководитель рабочей группы по азербайджано-люксембургским межпарламентским связям, депутат Эльмира Ахундова сообщила Report, что А. Гасанов рассказал о важности отношений между Азербайджаном и Люксембургом.

По словам депутата, А. Гасанов отметил, что для Азербайджана Люксембург важная страна, и государство заинтересовано в развитии отношений: "Али Гасанов выразил гостю благодарность за усилия, приложенные для развития двусторонних связей, высоко оценив активизацию двусторонних встреч. Ж. Хенкес же отметил, что для него есть два приоритетных вопроса: оживление отношений между Люксембургом и Азербайджаном с политической и экономической точки зрения и интенсификация двусторонних межпарламентских визитов. В этой связи он напомнил о визите членов азербайджано-люксембургской межпарламентской группы дружбы в январе этого года, сообщил о желании реализации визита в Азербайджан делегации во главе с председателем палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Марса ди Бартоломео. Гость также коснулся грязной кампании против Азербайджана, проводимой некоторыми лицами в Европе, выделил важность пропаганды в Европе азербайджанской правды, высказал готовность оказать в этом поддержку. Ж. Хенкес рассказал о силе азербайджанской диаспоры в Европе, особенно деятельности Конгресса азербайджанцев Европы и его руководителя Сахиля Гасымова".

Э. Ахундова добавила, что после делегация провела рабочую встречу за ужином с членами азербайджано-люксембургской межпарламентской группы дружбы.