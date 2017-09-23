Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Завтра начинается визит в Баку спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиана Вигена.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, визит дипломата продлится до 30 сентября.

Кристиан Виген обсудит с представителями правительства, парламента и общественности Азербайджана, Грузии и Армении влияние на жизнь рядовых людей длящихся долгие годы в регионе конфликтов.

"Очень легко забыть статистку нарушения режима прекращения огня. Для людей в регионе это не абстрактное понятие, это реально действует на их благосостояние. Я надеюсь, влияние на жизнь людей длящихся долгие годы в регионе конфликтов будет в центре внимания", - отметил К.Виген.

По его словам, переговоры парламентариев могут сыграть важную роль в урегулировании конфликтов.