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Завершился визит председателя правительства России в Азербайджан

Завершился визит председателя правительства России в Азербайджан 6 марта завершился визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 17:57
Завершился визит председателя правительства России в Азербайджан

6 марта завершился визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя правительства России провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоRussian Prime Minister Mikhail Mishustin concludes his visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMixail Mişustinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

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