Завершился визит председателя правительства России в Азербайджан

6 марта завершился визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан.

6 марта завершился визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя правительства России провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.