Завершился официальный визит президента Молдовы в Азербайджан

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня завершился официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги двух государств, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Молдовы Игоря Додона провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Аббасов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.