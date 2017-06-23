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    Завершился официальный визит президента Молдовы в Азербайджан

    Игоря Додона провожали заместитель премьер-министра Исмет Аббасов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня завершился официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги двух государств, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Молдовы Игоря Додона провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Аббасов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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