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    Завершился официальный визит Хасана Роухани в Азербайджан

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 29 марта завершился официальный визит президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Ирана Хасана Роухани в аэропорту провожали первый вице-премьер Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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