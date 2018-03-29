Завершился официальный визит Хасана Роухани в Азербайджан

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 29 марта завершился официальный визит президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана Хасана Роухани в аэропорту провожали первый вице-премьер Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.