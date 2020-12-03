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Заседание СМИД ОБСЕ стартует сегодня впервые в режиме видеоконференции

Заседание СМИД ОБСЕ стартует сегодня впервые в режиме видеоконференции Из-за пандемии COVID-19 впервые в истории Совет глав МИД стран ОБСЕ пройдет в режиме видеоконференции
Внешняя политика
3 декабря 2020 г. 09:19
Заседание СМИД ОБСЕ стартует сегодня впервые в режиме видеоконференции
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27-ое заседание Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартует сегодня под председательством Албании.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, двухдневное заседание изначально было запланировано в столице Албании Тиране, однако из-за пандемии COVID-19 впервые в истории организовано в режиме видеоконференции.

Откроют заседание выступления действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра европейских и иностранных дел Эди Рамы, председателя Парламентской ассамблеи (ПА ОБСЕ) Георгия Церетели.

Далее каждый министр выступит с собственным заявлением.

Как ожидается, участники встречи в ходе пленарных заседаний в онлайн-формате рассмотрят весь спектр вопросов безопасности и кризисов на пространстве ОБСЕ за 2020 год, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

В ходе заседания СМИД также планируется согласовать и назначить на трехлетний срок кандидатуры генерального секретаря организации, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. Эти посты остались вакантными с июля 2020.

Напомним, в этом году в ОБСЕ председательствует Албания, в 2021 году председательство перейдет к Швеции.

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Версия на английском языке OSCE Foreign ministers to begin online conference today
Версия на азербайджанском языке Bu gün ATƏT XİNŞ-in onlayn iclası keçiriləcək

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