​Замминистра: Около 80% проекта Конвенции о правовом статусе Каспия согласовано

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Большая часть пунктов Конвенции о правовом статусе Каспия согласована. Я бы сказал, что около 80% проекта Конвенции согласовано".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на пресс-конференции по итогам 39-го заседания специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия.

По его словам, несогласованными остаются ряд деталей, работы над которыми планируется завершить в ходе следующего заседания специальной рабочей группы. Замминистра отметил, что сам процесс проходит в атмосфере "взаимного доверия и дружбы".

По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Ибрагима Рагимпура в ходе встречи были полностью согласованы 6 пунктов Конвенции.

Комментируя вопрос журналистов о том, включен ли в проект документа вопрос прокладки трубопроводов и кабеля по дну Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков заявил, что данный вопрос существует в проекте и на данный момент обсуждается".