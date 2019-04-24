Замминистра обороны: Азербайджан придает особое значение участию в Московской конференции безопасности

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"Азербайджан, как страна, вносившая и продолжающая вносить огромный вклад в обеспечение мира и безопасности, считает важным свое участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, на повестку дня которой вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность".

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, участвующий на данной конференции.

"Эта конференция актуальна тем, что на ней ежегодно рассматриваются и обсуждаются ключевые проблемы глобальной и региональной безопасности, определяются направления и пути устранения реальных и вновь возникающих угроз и рисков, происходит обмен опытом и мнениями по другим важным вопросам.

На форуме в ходе встреч представляется возможность обменяться мнением и довести до сведения участников информацию о реальной ситуации, сложившейся в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также акцентировать внимание общественности на двойных стандартах, применяемых международными организациями в отношении данного конфликта, нерешенность которого представляет главную угрозу безопасности Азербайджана и Южного Кавказа в целом", - отметил генерал-лейтенант К.Велиев.

Игбал Рустамов