Замглавы USAID по Европе и Евразии прибыла в Азербайджан

Заместитель администратора USAID по Европе и Евразии посол Эрин Макки посетит Азербайджан 4 ноября.

Заместитель руководителя USAID по Европе и Евразии посол Эрин Макки прибыла в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане, в рамках визита Эрин Макки проведет встречу с заместителем министра сельского хозяйства для обсуждения перспектив сотрудничества Азербайджана и США и партнерства USAID с правительством Азербайджана, а также встретится с генеральным директором Бакинского порта для обсуждения транспортных маршрутов и связанных с ними вопросов.

Заместитель руководителя USAID по Европе и Евразии также проведет встречу с женщинами-предпринимателями, посетит Аллею шехидов, где почтит память погибших в результате конфликта.

"В ходе встреч посол Макки подчеркнет неизменную поддержку США независимости Азербайджана и прочного мира на Южном Кавказе, а также неизменную приверженность USAID расширению взаимодействия частного сектора между азербайджанскими предприятиями и внешнеторговыми партнерами", - отмечается в сообщении посольства.