Замглавы МИД Туркменистана почтил память погибших в авиакатастрофе вблизи Актау

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана, заведующий отделом Государственного протокола и международных отношений Аппарата президента Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев, посетил азербайджанское посольство в Туркменистане в связи с Днем траура Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов на своей странице в социальной сети "Х".

В публикации отмечается, что Мухамметдурдыев оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве в связи с гибелью граждан Азербайджана в результате крушения недалеко от Актау самолета авиакомпании AZAL.

Замглавы МИД Туркменистана также выразил "глубокую скорбь и поддержку братскому азербайджанскому народу в этот тяжелый момент".

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.