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Замглавы МИД Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

Замглавы МИД Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека Выборы в Комитет ООН по правам человека на 2023-2026 годы прошли в Нью-Йорке в рамках 39-го заседания Международного пакта о гражданских и политических правах.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 21:33
Замглавы МИД Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

Выборы в Комитет ООН по правам человека на 2023-2026 годы прошли в Нью-Йорке в рамках 39-го заседания Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на 9 вакансий в Комитете претендовали кандидаты из 17 стран, в том числе заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов.

В голосовании, в котором приняли участие 173 страны, кандидат от Азербайджана был избран членом комитета с 94 голосами.Следует отметить, что Комитет ООН по правам человека, созданный в 1993 году, следит за выполнением государствами положений Международного пакта о гражданских и политических правах и является одним из основных международных механизмов защиты прав человека на глобальном уровне.

Впервые представитель Азербайджана избран в комитет из 18 человек.

Министерство иностранных дел выражает благодарность всем странам, поддержавшим избрание представителя Азербайджана в эту престижную организацию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın nazir müavini BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü seçilib

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