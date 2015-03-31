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    Заместитель премьер-министра Азербайджана провел встречу с премьер-министром Кувейта

    Встреча состоялась в кулуарах третьей Международной донорской конференции по Сирии

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов провел встречу с премьер-министром Кувейта шейхом Джабер аль-Мубарак аль-Хамад аль-Сабах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на KUNA, встреча состоялась в кулуарах третьей Международной донорской конференции по Сирии, которая проходит сегодня в Эль-Кувейт. 

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Кувейтом. 

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