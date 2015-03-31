Заместитель премьер-министра Азербайджана провел встречу с премьер-министром Кувейта

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов провел встречу с премьер-министром Кувейта шейхом Джабер аль-Мубарак аль-Хамад аль-Сабах.

Как сообщает Report со ссылкой на KUNA, встреча состоялась в кулуарах третьей Международной донорской конференции по Сирии, которая проходит сегодня в Эль-Кувейт.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Кувейтом.