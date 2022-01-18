Замглавы МИД Малайзии прибудет в Азербайджан с рабочим визитом

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Дато Камарудин Джаффар совершит рабочий визит в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Камарудин Джаффар посетит с рабочим визитом Азербайджан на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Малайзии, замглавы МИД прибудет в Баку после визита в Иорданию.

В рамках визита в Азербайджан запланирована его встреча с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Стороны планируют обсудить инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества, в частности, расширению экономических и торговых связей и сотрудничеству после пандемии COVID-19.

Визит завершится 23 января.

Как сообщает МИД Малайзии, "он отражает давние и тесные связи Малайзии с Азербайджаном".

Общий объем двусторонней торговли между странами за период с января по октябрь 2021 года составил 28,8 млн долларов США.