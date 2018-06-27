Заместитель министра иностранных дел Азербайджана коснулся в Ереване нагорно-карабахского конфликта

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принял участие на прошедшем 27 июня в Ереване (Армения) заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в своем выступлении заместитель министра отметил, что военный конфликт и продолжающаяся оккупация не позволяют в полной мере использовать экономический и торговый потенциал региона.

М.Мамедгулиев сказал, что в конечном итоге тот факт, что Армения держит в оккупации территории Азербайджана и не выводит свои войска с захваченных земель, лишает ее регионального сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и пр.

Кроме того, было отмечено, что в конце 2018 года в Азербайджане пройдет 39-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС.