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Заместитель генсека ООН: Необходимо провести работу по восстановлению разрозненного мира

Заместитель генсека ООН: Необходимо провести работу по восстановлению разрозненного мира Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал провести работу по восстановлению разрозненного мира.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 17:58
Заместитель генсека ООН: Необходимо провести работу по восстановлению разрозненного мира

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал провести работу по восстановлению разрозненного мира.

Как сообщает Report, об этом он заявил на третьей панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Райдер считает, что необходимо найти пути преодоления трудностей: "Стоит задуматься о Газе, Украине, изменении климата и предпринять определенные шаги в пользу мира".

Прежде всего, по его словам, необходимо обеспечить устойчивое финансирование, мир и благополучие во всем мире: "Также следует уделять внимание вопросам кибербезопасности. Технологии, инновации должны поощряться и быть доступны для всех".

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Версия на английском языке UN Under-Secretary-General: Work must be done to fix the fractured world
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini: Parçalanmış dünyanın bərpası üçün işlər görülməlidir

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