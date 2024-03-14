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Заместитель генсека ООН: Мы готовы поддержать Азербайджан в проведении COP29

Заместитель генсека ООН: Мы готовы поддержать Азербайджан в проведении COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ООН по политике Гаем Райдером.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 22:41
Заместитель генсека ООН: Мы готовы поддержать Азербайджан в проведении COP29

14 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политике Гаем Райдером.

Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече была обсуждена текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также вопросы совместной деятельности с ООН в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в этом году.

Была обсуждена важность деятельности ООН в Азербайджане, констатировано, что наша страна эффективно сотрудничает с этой организацией, в том числе с ее специализированными органами.

Противоположная сторона была проинформирована о текущей ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в регионе и последних событиях.

Поздравив по случаю проведения COP29 в нашей стране, заместитель генерального секретаря отметил, что ООН готова полностью поддержать Азербайджан в этом процессе. Кроме того, от имени генсека ООН он проинформировал о "Саммите будущего", который планируется провести в Нью-Йорке в сентябре этого года.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş katibinin müavini: COP29-un keçirilməsində Azərbaycana dəstək verməyə hazırıq

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