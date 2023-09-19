Захарова: Говорить о точных сроках выработки мирного договора между Баку и Ереваном контрпродуктивно

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о точных сроках или конкретных параметрах выработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией контрпродуктивно.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о точных сроках или конкретных параметрах выработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией контрпродуктивно.

Как передает Report, об этом Захарова заявила на регулярном брифинге с журналистами в Москве.

"Уже было сказано: есть солидная правовая основа для реализации всего того о чем договорились, устные и письменные договоренности зафиксированы. Говорить о точных сроках или конкретных параметрах выработки мирного договора контрпродуктивно", - сказала она.

По словам Захаровой, мирный договор должен обеспечивать баланс интересов между Азербайджаном и Армений, а также закладывать прочный и устойчивый мир в регионе.

"Это можно сделать реализуя все дорожные карты, которые были зафиксированы на бумаге", - заключила она.