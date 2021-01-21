Задержанные в Ливии граждане Азербайджана доставлены на родину

К сожалению, матрос корабля Эльшад Гусейнов скончался в Ливии

Задержанные в Ливии граждане Азербайджана Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В марте 2016 года судно, принадлежащее зарегистрированной в Турецкой Республике компании и плавающее под флагом Сьерра-Леоне, было задержано береговыми силами Ливии во время движения в направлении Ливия-Мальта-Турция, а экипаж судна, состоящий из 12 человек, 3 из которых являются гражданами Азербайджанской Республики, был арестован на 5 лет за контрабанду нефтепродуктов. К сожалению, матрос корабля Эльшад Гусейнов скончался в Ливии.

В результате мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики в связи с возвращением в страну наших граждан - капитана судна Эльмихана Багирова и матроса Алиаги Бабаева, решением Генеральной прокуратуры Ливии от 29 декабря 2020 года указанные лица были освобождены из-под стражи и помещены в центр временного содержания.

В результате необходимых мер, принятых Министерством иностранных дел и Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле для экстренной эвакуации наших граждан, Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев смогли вернуться на родину 21 января 2021 года рейсом Триполи-Стамбул-Баку. Процесс эвакуации осуществлялся при поддержке Турции и Ливии, координационной деятельности Украины и поддержке судоходной компании.