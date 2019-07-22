Ягуб Махмудов: За провокациями на Кешикчидаг стоит армянское лобби - ВИДЕО

"Инцидент с нарушением азербайджанской границы на Кешикчидаг не был случайностью. Это - преднамеренная провокация, нацеленная на то, чтобы испортить дружеские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией, являющиеся гарантом мира и безопасности на Южном Кавказе. Полагаю, что данная провокация была совершена по заказу силовых центров, имеющих военные, политические и экономические интересы на Южном Кавказе, и их марионетки - Армении. Эти центры устроили провокацию, задействовав проармянские силы в Грузии".

Об этом Report сообщил директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов.

По его словам, ни у кого не возникает и тени сомнения в том, что одним из основных заказчиков этой провокации был фашистский режим в Армении: "В результате проводимой в Армении неверной политики армяне живут в очень тяжелых условиях. Не будь этой политики, Армения могла бы участвовать в стратегических проектах на Южном Кавказе. Армянский правящий режим всячески старается разрушить мир и безопасность на Южном Кавказе. Силы, которые стоят за всем этим, потворствуют армянскому режиму. Но ничто не сможет разрушить отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Тем не менее, на всякого рода провокации должна последовать реакция. Нас беспокоит то, что определенные силы в Грузии часто прибегают к подобного рода провокациям и всегда остаются безнаказанными. Если в Грузии проводится политика против азербайджанцев, испокон преданных грузинской государственности и сыгравших немаловажную роль в ее истории, если стены мечетей оскверняются, то сотворившие это должны понести заслуженное наказание".

Директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов "Азербайджано-грузинская дружба нерушима. Однако должны быть предприняты меры в отношении желающих вбить клин между двумя братскими странами. В дружеских и братских отношениях нет и не может быть двойных стандартов"

По его словам, нарушение грузинскими провокаторами границы и нападение на азербайджанских пограничников произошло из-за безответственного отношения соответствующих структур Грузии: "Как могут нарушители беспрепятственно пересечь границу двух государств? Напрашивается вывод о том, что Грузия не может обеспечить достойную охрану своих границ. Если Грузия ценит дружеские отношения и стратегическое партнерство с Азербайджаном, нельзя закрывать глаза на подобные деяния. Мы были серьезно обеспокоены тем, как экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили пересекли границу и оскорбили азербайджанский народ, назвав нас пастухами. Мы были также обеспокоены выходкой двух грузинских спортсменов, прибывших в Баку для участия в международном соревновании и, посетив Аллею шехидов, вывесивших там плакат "Кешикчидаг наш".

По мнению академика, в отношении тех, кто пытается вбить клин между нашими странами, должны быть предприняты меры: "В дружеских и братских отношениях нет и не может быть двойных стандартов. От ухудшения отношений между Азербайджаном, Грузией и Турцией в большей степени пострадает грузинский народ. К сожалению, соответствующие структуры Грузии до сих пор на официальном уровне не признали произошедшее серьезным упущением. Всем известны провокации армянского лобби, они мастера сеять смуту. Границы Азербайджана признаны на мировом уровне и соседи должны соблюдать их неприкосновенность".

Я.Махмудов оценил хладнокровие, проявленное азербайджанскими пограничниками в ходе инцидента: "Наши пограничники не стали открывать огонь, чтобы не допустить эскалации. Провокаторам и потворствующим им силам следовало бы знать, что и Кешикчидаг (Давид Гареджи), и Восточная Грузия - исконные азербайджанские земли. Тифлис - древний азербайджанский город. Если Грузия пойдет на поводу у провокаторов, Азербайджан тоже вправе предъявить права на свои исторические земли. Если грузинские экстремисты жаждут борьбы за земли, пусть проявят свой "героизм" в Джавахетии. В 30-х годах прошлого века Сталин без согласия азербайджанского народа передал Грузии Ширакскую равнину - наши земли на правом берегу реки Ганых (Алазань). Мы не выдвигаем территориальных притязаний, поскольку ценим дружбу с грузинским народом. Дружба не терпит предательства!".

Видео: РашадТунджай