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    Выдан мандат на проведение переговоров между ЕС и Азербайджаном

    Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Совет Европейского Союза выдал мандат Еврокомиссии и Высокому представительству ЕС по иностранным делам и политике безопасности на проведение переговоров между ЕС и Азербайджаном для достижения нового соглашения.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году.

    Новый документ также должен учесть цели и вызовы, с которыми ЕС и Азербайджан сталкиваются сегодня. 

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