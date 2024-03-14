Вук Еремич: "Саммит будущего" станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем

"Саммит будущего", который пройдет 22-23 сентября текущего года под эгидой ООН, станет площадкой, посредством которой мы обратимся к человечеству с призывом о решении текущих глобальных проблем.

"Саммит будущего", который пройдет 22-23 сентября текущего года под эгидой ООН, станет площадкой, посредством которой мы обратимся к человечеству с призывом о решении текущих глобальных проблем.

Как передает Report, об этом заявил председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Я с большим энтузиазмом отношусь к будущему ООН, потому что на данный момент у этой организации нет альтернативы",- сказал он.

Еремич также рассказал, что это его первый визит в Азербайджан после полного восстановления территориальной целостности страны, чему он очень рад.