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Вук Еремич: "Саммит будущего" станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем

Вук Еремич: "Саммит будущего" станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем "Саммит будущего", который пройдет 22-23 сентября текущего года под эгидой ООН, станет площадкой, посредством которой мы обратимся к человечеству с призывом о решении текущих глобальных проблем.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:46
Вук Еремич: Саммит будущего станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем

"Саммит будущего", который пройдет 22-23 сентября текущего года под эгидой ООН, станет площадкой, посредством которой мы обратимся к человечеству с призывом о решении текущих глобальных проблем.

Как передает Report, об этом заявил председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Я с большим энтузиазмом отношусь к будущему ООН, потому что на данный момент у этой организации нет альтернативы",- сказал он.

Еремич также рассказал, что это его первый визит в Азербайджан после полного восстановления территориальной целостности страны, чему он очень рад.

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Версия на азербайджанском языке Vuk Yeremiç: “Gələcəyin Sammiti” qlobal problemləri həll etmək üçün bəşəriyyətə çağırış olacaq
Версия на английском языке Vuk Jeremic: Summit of Future to become call to humanity to solve global problems

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