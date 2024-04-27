Посол: Анкара будет способствовать использованию исторической возможности для достижения мира между Баку и Ереваном

Турция будет способствовать использованию исторического окна возможностей для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Турция будет способствовать использованию исторического окна возможностей для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Бразилии Халил Ибрагим Акча заявил в интервью газете Correrio Brazilience.

"Мы твердо верим, что Южный Кавказ достигнет регионального процветания, которого он заслуживает, на основе прочного мира и стабильности. Турция будет продолжать выполнять свои обязательства в этом отношении и способствовать использованию этого исторического окна возможностей для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил дипломат.

Анкара ожидает от третьих сторон, что они поддержат эти позитивные события в регионе, призывая армянскую сторону к конструктивному диалогу с Турцией, сказал посол.

"Недавно мы приветствовали достигнутое 19 апреля 2024 года соглашение между сторонами о возвращении Азербайджану четырех находившихся 30 лет под оккупацией сел, и продолжении работ по делимитации. Этот прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию прочного мирного соглашения", - добавил Халил Ибрагим Акча.