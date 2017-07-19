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    Встреча глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства состоится в сентябре

    Встреча глав МИД состоится в преддверии саммита Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе© Report.az

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 11-12 сентября Вышеградская группа V4+  организует очередную встречу министров иностранных дел стран программы  Восточного партнерства Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    Встреча глав МИД состоится в преддверии саммита Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе.

    Он выразил надежду, что на саммите Восточного партнерства в Брюсселе примет участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев

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