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Встреча глав МИД стран Восточного партнерства проходит в Брюсселе

Встреча глав МИД стран Восточного партнерства проходит в Брюсселе В Брюсселе началась министерская встреча стран ”Восточного партнерства"
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 19:09
Встреча глав МИД стран Восточного партнерства проходит в Брюсселе

В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел стран-участниц программы ”Восточное партнерство".

Как передает Report, в ходе заседания участники обсудят вопросы укрепления сотрудничества в рамках программы, а также подготовку к очередному саммиту ”Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе 15 декабря.

На встрече принимает участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на английском языке Meeting of FMs of the EaP countries underway in Brussels

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