Встреча глав МИД стран Восточного партнерства проходит в Брюсселе

В Брюсселе началась министерская встреча стран ”Восточного партнерства"

В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел стран-участниц программы ”Восточное партнерство".

Как передает Report, в ходе заседания участники обсудят вопросы укрепления сотрудничества в рамках программы, а также подготовку к очередному саммиту ”Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе 15 декабря.

На встрече принимает участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.