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    Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в декабре

    Мамедъяров: Надеюсь, что в следующем году этот проект будет завершен

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится в декабре. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 

    Э. Мамедъяров, отметив успешную реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс, заявил, что была достигнута договоренность о том, чтобы главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретились и на месте ознакомились с ходом строительства этого участка железной дороги. 

    "Надеюсь, что в следующем году этот проект будет завершен, что позволит еще больше развить отношения между Азербайджаном  и Турцией", - отметил глава МИД. 

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