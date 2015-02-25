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    Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции может состояться в течение месяца

    Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла в июне 2012 года

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Очередную встречу глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции планируется провести в марте в Грузии. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции может состояться в течение месяца в Грузии".

    Последний раз встреча в формате глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии прошла 10 декабря в турецком городе Карс.

    Первая же трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла в июне 2012 года в турецком городе Трабзон.

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