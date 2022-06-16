На панельном заседании Глобального Бакинского форума обсуждается война в Украине

Работа IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному порядку", проходящего в столице Азербайджана, продолжается панельными заседаниями.

Работа IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному порядку", проходящего в столице Азербайджана, продолжается панельными заседаниями.

Как сообщает Report, первое панельное заседание Форума посвящено войне в Украине, сопротивлению, беженцам и восстановлению.

На панели будут обсуждены вопросы "Как заставить замолчать бомбы и проложить путь к миру?", "Как будет обеспечено восстановление Украины в послевоенный период?", "Как быть уверенным, что виновные будут привлечены к ответственности, если война завершится мирным соглашением?", "Как определить новые способы гибридной войны, включая кибератаки?", "Есть ли необходимость в более надежной организации экономических санкций на линии фронта?".