Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Во Франции избран новый президент Ассоциации друзей Азербайджана

    Внешняя политика
    • 17 января, 2026
    • 20:30
    Во Франции избран новый президент Ассоциации друзей Азербайджана

    В столице Франции Париже прошло ежегодное собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА).

    Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии был представлен отчет о деятельности АДА на 2025 год.

    Было отмечено, что в прошлом году на высоком уровне были проведены мероприятия по случаю Международного женского дня, Международные дни гастрономии в Париже, а также ряд мероприятий, посвященных популяризации культурного наследия Азербайджана, включая мероприятие в память композитора Узеира Гаджибейли.

    Кроме того, по инициативе АДА в марте 2025 года были организованы дебаты, посвященные франко-азербайджанским отношениям и вопросам мира на Кавказе, в рамках которых обсуждались двусторонние перспективы и региональная роль Азербайджана.

    На собрании были представлены проекты, запланированные на 2026 год.

    На выборах в правление было избрано шестнадцать новых членов.

    Жером Беген был избран президентом ассоциации сроком на три года, Жером Ламбер, Эдва Сер (посол доброй воли ЮНЕСКО), Пьер Тилуа (французский композитор) и Брижит Мансель - вице-президентами, а Мирвари Фаталиева - главным представителем.

    Отметим, что на собрании также присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

    Франция Азербайджан Лейла Абдуллаева
    Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasına yeni prezident seçilib

    Последние новости

    20:53

    Украинские дроны поразили полигон РФ, с которого запускаются ракеты "Орешник"

    Другие страны
    20:35

    Трамп вводит пошлины для ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

    Другие страны
    20:31

    Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой напряженность в регионе

    В регионе
    20:30

    Во Франции избран новый президент Ассоциации друзей Азербайджана

    Внешняя политика
    20:17

    Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордные €2,4 млрд

    Другие страны
    20:02

    В Индонезии самолет с 11 людьми на борту исчез с радаров

    Другие страны
    19:49

    Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета РФ

    Другие страны
    19:44
    Фото

    Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

    Наука и образование
    19:33

    Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране

    В регионе
    Лента новостей