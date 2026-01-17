Во Франции избран новый президент Ассоциации друзей Азербайджана
- 17 января, 2026
- 20:30
В столице Франции Париже прошло ежегодное собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА).
Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии был представлен отчет о деятельности АДА на 2025 год.
Было отмечено, что в прошлом году на высоком уровне были проведены мероприятия по случаю Международного женского дня, Международные дни гастрономии в Париже, а также ряд мероприятий, посвященных популяризации культурного наследия Азербайджана, включая мероприятие в память композитора Узеира Гаджибейли.
Кроме того, по инициативе АДА в марте 2025 года были организованы дебаты, посвященные франко-азербайджанским отношениям и вопросам мира на Кавказе, в рамках которых обсуждались двусторонние перспективы и региональная роль Азербайджана.
На собрании были представлены проекты, запланированные на 2026 год.
На выборах в правление было избрано шестнадцать новых членов.
Жером Беген был избран президентом ассоциации сроком на три года, Жером Ламбер, Эдва Сер (посол доброй воли ЮНЕСКО), Пьер Тилуа (французский композитор) и Брижит Мансель - вице-президентами, а Мирвари Фаталиева - главным представителем.
Отметим, что на собрании также присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.