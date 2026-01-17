Во Франции избран новый президент Ассоциации друзей Азербайджана

В столице Франции Париже прошло ежегодное собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА).

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии был представлен отчет о деятельности АДА на 2025 год.

Было отмечено, что в прошлом году на высоком уровне были проведены мероприятия по случаю Международного женского дня, Международные дни гастрономии в Париже, а также ряд мероприятий, посвященных популяризации культурного наследия Азербайджана, включая мероприятие в память композитора Узеира Гаджибейли.

Кроме того, по инициативе АДА в марте 2025 года были организованы дебаты, посвященные франко-азербайджанским отношениям и вопросам мира на Кавказе, в рамках которых обсуждались двусторонние перспективы и региональная роль Азербайджана.

На собрании были представлены проекты, запланированные на 2026 год.

На выборах в правление было избрано шестнадцать новых членов.

Жером Беген был избран президентом ассоциации сроком на три года, Жером Ламбер, Эдва Сер (посол доброй воли ЮНЕСКО), Пьер Тилуа (французский композитор) и Брижит Мансель - вице-президентами, а Мирвари Фаталиева - главным представителем.

Отметим, что на собрании также присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.