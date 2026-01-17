Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasına yeni prezident seçilib
- 17 yanvar, 2026
- 20:16
Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının (ADA) illik Ümumi Yığıncağı keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbirdə ADA-nın 2025-ci ilin fəaliyyət hesabatı təqdim edilib.
Ötən ilin əsas məqamları kimi Beynəlxalq Qadınlar Gününün qeyd edilməsi, Parisdə Beynəlxalq Qastronomiya Günlərində iştirak, eləcə də Azərbaycan mədəni irsinin tanıdılmasına həsr olunmuş bir sıra tədbirlər, o cümlədən bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə ithaf edilən tədbir sıralanıb.
Bundan başqa, ADA-nın təşəbbüsü ilə 2025-ci ilin martında Fransa–Azərbaycan münasibətlərinə və Qafqazda sülh məsələlərinə həsr olunmuş debat təşkil edilib, bu çərçivədə ikitərəfli perspektivlər və Azərbaycanın regional rolu müzakirə edilib.
Yığıncaqda 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan layihələr təqdim olunub.
Ümumi Yığıncaqda İdarə Heyətinə keçirilən seçkilərdə on altı yeni üzv seçilib.
Jerom Begən üç il müddətinə assosiasiyanın prezidenti, Jerom Lambert, Hedva Ser (UNESCO-nun xoşməramlı səfiri), Pyer Tiloy (fransız bəstəkar) və Bricit Mansel vitse-prezident, Mirvari Fətəliyeva isə baş nümayəndə vəzifələrinə seçiliblər.
Qeyd edək ki, toplantıya Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva da qatılıb.