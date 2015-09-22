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    ​Владимир Путин наградил вице-премьера Азербайджана

    Ягуб Эйюбов награжден орденом Дружбы России

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Владимир Путин наградил шестерых иностранных граждан государственными наградами "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие экономических и культурных связей".

    Как передает Report, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    В списке есть и имя первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Абдулла оглу Эйюбова. Он, со стороны президента России награжден орденом Дружбы.

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