​Владимир Путин наградил вице-премьера Азербайджана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Владимир Путин наградил шестерых иностранных граждан государственными наградами "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие экономических и культурных связей".

Как передает Report, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В списке есть и имя первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Абдулла оглу Эйюбова. Он, со стороны президента России награжден орденом Дружбы.