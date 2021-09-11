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Виталий Кличко: Мы намерены использовать опыт Баку в развитии Киева

Виталий Кличко: Мы намерены использовать опыт Баку в развитии Киева Находящийся с официальным визитом в Украине глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и члены делегации приняли участие в Инвестиционном форуме в Киеве.
Внешняя политика
11 сентября 2021 г. 12:54
Виталий Кличко: Мы намерены использовать опыт Баку в развитии Киева

Находящийся с официальным визитом в Украине глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и члены делегации приняли участие в Инвестиционном форуме в Киеве.

Как передает Report, на форуме Эльдар Азизов подробно рассказал о развитии города Баку.

Глава ИВ города Баку во время выступления на Инвестиционном форуме отметил, что в результате дальновидной и решительной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева город Баку стремительно развивается. По его словам, сегодня Баку продолжается развиваться как экономический и культурный центр региона.

Э.Азизов сказал, что несмотря на трудности, связанные с пандемией, в Баку реализуются крупные инфраструктурные проекты, капитально ремонтируются и строятся новые школы, детсады, прокладываются и реконструируются дороги.

Участники форума также были проинформированы об актах вандализма, совершенных армянскими оккупантами на территориях Азербайджана, разрушенных городах и селах, памятниках культуры.

Выступивший на форуме мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Баку по своему стремительному развитию входит в число лучших городов мира: "Мы намерены использовать опыт Баку в развитии Киева".

На Инвестиционном форуме были проведены различные презентации.

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Версия на английском языке ФотоKyiv determined to use Baku's experience in its development, says mayor
Версия на азербайджанском языке ФотоVitali Kliçko: “Kiyevin inkişafında Bakının təcrübəsindən yararlanmaqda israrlıyıq”

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