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Вышеградская группа окажет Азербайджану материальную помощь

Вышеградская группа окажет Азербайджану материальную помощь

Вышеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) предоставит финансовую помощь странам "Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом заявило министерство иностранных дел Чехии.

Отмечается, что Грузии, Азербайджану, Армении, Беларуси, Украине и Молдове будет оказана помощь в размере 250 000 евро.

Эти средства будут использованы на поддержку систем здравоохранения, преодоление социальных и экономических последствий пандемии COVID-19 в странах "Восточного партнерства".

"Восточное партнерства" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза со странами ближнего зарубежья.

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