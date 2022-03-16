Виктор Божков: Азербайджан и ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества

"Евросоюз сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах. Мы улучшаем связи между людьми".

"Евросоюз сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах. Мы улучшаем связи между людьми".

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела сотрудничества представительства Евросоюза в Азербайджане Виктор Божков, выступая на мероприятии под названием "15-летнее партнерство для инклюзивного, прогрессивного и улучшенного управления миграцией".

"Азербайджан и Евросоюз заинтересованы в продолжении сотрудничества друг с другом. Азербайджан добился положительных результатов во внедрении цифровых услуг", - подчеркнул В.Божков.