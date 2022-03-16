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Виктор Божков: Азербайджан и ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества

Виктор Божков: Азербайджан и ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества "Евросоюз сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах. Мы улучшаем связи между людьми".
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 16:40
Виктор Божков: Азербайджан и ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества

"Евросоюз сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах. Мы улучшаем связи между людьми".

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела сотрудничества представительства Евросоюза в Азербайджане Виктор Божков, выступая на мероприятии под названием "15-летнее партнерство для инклюзивного, прогрессивного и улучшенного управления миграцией".

"Азербайджан и Евросоюз заинтересованы в продолжении сотрудничества друг с другом. Азербайджан добился положительных результатов во внедрении цифровых услуг", - подчеркнул В.Божков.

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Версия на английском языке Viktor Bojkov: Azerbaijan, EU interested in continuing cooperation
Версия на азербайджанском языке Viktor Bojkov: "Azərbaycan və Aİ əməkdaşlığın davam etdirilməsində maraqlıdırlar"

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