    Вице-спикер парламента Сербии: Конституция Азербайджана стала основой сильного государства

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 11:09
    Вице-спикер парламента Сербии: Конституция Азербайджана стала основой сильного государства

    Конституция Азербайджана, принятая 30 лет назад, стала основой сильного и развивающегося государства.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич на международной конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Баку.

    "Принятие Конституции - это крупное политическое и социальное событие для любой страны. Конституция определяет структуру государства и закладывает основу функционирования всех ветвей власти. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 30-летие основного закона Азербайджанской Республики", - подчеркнул он.

    По словам вице-спикера, нынешний юбилей имеет особое значение, поскольку Азербайджан за три десятилетия показал пример успешного, динамично развивающегося государства, укрепившего свой авторитет в мире.

