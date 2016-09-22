Вице-спикер Кнессета Израиля: Мы рады иметь такого союзника как Азербайджан

Иерусалим. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Хотя я не посещал Азербайджан, я знаю насколько важна эта страна для Израиля, насколько хорошие у нас стратегические отношения, и мы поддерживаем друг друга в международных организациях".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Кнессета Израиля Хилик Бар.

Он добавил, что Израилю есть чему поучиться у Азербайджана, так же как и у Азербайджана есть чему поучиться у Израиля: "Я уверен, что любое правительство будет поддерживать эту политику. Мы рады иметь такого союзника как Азербайджан. Все партии в Израиле, пусть это крайне левая или крайне правая партия, понимают важность отношений с Азербайджаном. Я не знаю партии, которая выступала бы против этих связей. Мы чувствуем себя в безопасности, когда посещаем Азербайджан".

Он приветствовал тот факт, что евреи чувствуют себя в безопасности в этой стране: "Не многие страны имеют такое толерантное отношение к евреям в частности и к национальным меньшинствам в целом. Азербайджан доказал, что даже в трудные времена смог защитить евреев, их культуру, синагоги. Я считаю, что каждая страна, которая сделала подобное, это сильная страна. От имени всего Кнессета, я благодарю Азербайджан за то, что евреи могут жить и практиковать свою веру в Азербайджане".