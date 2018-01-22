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    Вице-президент Европейской комиссии встретится с президентом Азербайджана в Давосе

    Встреча планируется в рамках Давосского экономического форума

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосском экономическом форуме. 

    Как передает Report, об этом говорится в деловом календаре Шевчовича.

    Согласно календарю Шевчовича, помимо Ильхама Алиева, на 24 января у него также назначены встречи с министром энергетики России Александром Новаком, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Георги Квирикашвили, министром энергетики США Риком Перри, президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

    Давосский экономический форум пройдет с 23 по 26 января.

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