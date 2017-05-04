Вице-президент Болгарии: Азербайджан - ведущий партнер ЕС в обеспечении энергобезопасности - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с вице-президентом Болгарии Илианой Йотовой.

- Как Вы оцениваете проведение Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, в котором Вы также примете участие?

- Форум, проводимый в столице Азербайджана Баку, уже имеет свою историю, традиции. Посредством вашего агентства я хотела бы выразить особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту возможность. Наравне с другими организациями, такими как ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций ООН, Всемирной туристической организацией, ФАО, Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, мы должны воспользоваться возможностью для обсуждения некоторых важных вопросов нашего времени, на которые мы еще не дали адекватного ответа - возрастающий экстремизм, радикализация в наших обществах. Я буду участвовать в этом форуме с большим удовольствием, потому что я полностью разделяю его философию - межкультурный диалог является важным аспектом для понимания между людьми, в чем мир нуждается больше, чем когда-либо.

- Как Вы в целом оцениваете политические и экономические связи между Азербайджаном и Болгарией?

- Думаю, что у нас все еще есть возможности. У нас хорошие отношения между институтами, имеются двусторонние соглашения. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Ожидаем открытия Торговой талаты Болгария-Азербайджан, которая будет способствовать интенсификации торговых отношений.

- Как Вы оцениваете важность нашей страны в обеспечении европейской энергетической безопасности? Как Болгария намерена участвовать в проекте ТАР?

- Главной задачей Европейской энергетической политики является безопасность, конкурентоспособность и устойчивое развитие. Азербайджан - главный партнер стран ЕС в обеспечении энергетической независимости и безопасности поставок газа, в сдерживании негативного климатического изменения, в продвижении экономического развития и трудоустройства. Таким образом, была решена одна из самых важных задач - обеспечение безопасной и доступной энергии для потребителей. Реализация Южного газового коридора является одним из самых грандиозных проектов. Болгария вновь выражает свою твердую поддержку развитию проекта и важной роли вашей страны в его реализации. Наша страна является частью развития Южного газового коридора посредством проекта интерконнектора Греция-Болгария и Турция-Болгария. Проект с Грецией позволит доставлять в Болгарию согласованные ранее 1 млрд куб. м азербайджанского газа в год с месторождения "Шахдениз-2" до 2020 года. Этот проект имеет очень большую важность для диверсификации ресурсов и путей для доставки природного газа в Болгарию.

- Какие бизнес-проекты ожидаются между нашими странами? В каких сферах Вы видите потенциал для сотрудничества?

- Возможности для развития отношений между нашими странами не лимитированы лишь энергетическими проектами. Деятельность Совместной межправительственной комиссии Болгария-Азербайджан, которая уже провела несколько заседаний, была успешной. В прошлом году экспорт Болгарии в Азербайджан составил 7,756 млн долларов, торговый оборот же составил 8,065 млн долларов. Я верю, что эти отношения имеют большой потенциал. Большую часть этого составляют лекарства, но нужно также обратить внимание на туризм, легкую промышленности и сельское хозяйство.

- Что Вы можете сказать о работах, проводимых Азербайджаном в Болгарии, особенно работы, проводимые в замке Трапезица?

- Фонд Гейдара Алиева и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева воплотила в жизнь мечту нескольких поколений болгар. Для еще большего понимания этого, должна рассказать вам важные факты нашей истории. Столица Второго Болгарского Королевства - Велико Тырново является одним из самых развитых средневековых городов. Многие византийские хроники рассказывают о его красоте и богатстве. Город располагался на двух холмах - Царевец, где находились королевский дворец и Трапезица, где жили знаменитости и аристократия. В связи с 1300-летием создания Болгарского Государства, дворец Царевец был полностью восстановлен. Но в течение многих лет, нехватка средств препятствовала археологическим раскопкам и восстановлению Трапезица. Теперь это стало большим и важным проектом не только в нашей истории. В сегодняшнем разделенном мире, протянутая рука во имя культурного диалога, уважение и понимание между людьми важны для мира и развития. Это первый совместный проект между двумя странами для развития болгарского культурного наследия. Уверена, что это не будет последним проектом. Я хотела бы стать "послом доброй воли" для углубления сотрудничества между Бакинским славянским университетом и нашими вузами, а также между Академиями наук.

- В конце апреля между Азербайджаном и ЕС начались обсуждения по новому соглашению о стратегическом партнерстве. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом?

- Я приветствую налаживание переговоров по новому стратегическому партнерству с ЕС. Европа открывает много новых возможностей для межграничных инвестиционных проектов, которые заинтересуют также и вашу страну. Я надеюсь на быстрый прогресс в переговорном процессе с ЕС. Недавний визит президента Ильхама Алиева в Брюссель и его встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском является подтверждением этому.

- В апреле прошлого года наблюдались серьезные столкновения на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, что привело к потерям и ранениям с обеих сторон. Какова позиция Болгарии в связи с нагорно-карабахским конфликтом?

- Я подтверждаю принципиальную позицию Болгарии, которая заключается в том, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен только путем мирных переговоров при посредничестве с ОБСЕ при поддержке ЕС и посредством активного диалога между лидерами Азербайджана и Армении.