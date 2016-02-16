Вице-премьер Казахстана посетил новый строящийся Бакинский Порт в Алятах и Главный Грузовой Терминал - ФОТО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16-го февраля делегация под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаева посетила ЗАО "Бакинский Международный Морской Торговый Порт" с целью ознакомления с практикой порта. Как сообщает Report, в ходе визита гости также посетили новый строящийся Бакинский Порт в Алятах, а также Главный Грузовой Терминал, находящийся в городе Баку.

В рамках встречи генеральный директор Бакинского Порта Талех Зиядов ознакомил делегацию под председательством вице-премьера Казахстана с рабочим процессом в порте, также стороны обсудили вопросы ускорения грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном.

Следует отметить, что по особому указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева Бакинский Порт предпринял ряд мер по созданию благоприятных условий для грузовых машин, действующих по направлению Турция-Средняя Азия, и упрощению процедуры прохождения через территорию страны для транзитных грузов. С целью предотвращения задержек в работе порта, были созданы система онлайн регистрации и кассы до въезда в порт, установлены доски с указанием тарифов и условий грузоперевозок, а также были обеспечены условия для отдыха водителей грузовых машин, ожидающих своей очереди для погрузки. В результате проделанной работы, срок прохождения и погрузки грузовых машин уменьшился от двух дней до трех часов.

Гости также были проинформированы о проделанной работе порта за последние годы по обеспечению транспарентности рабочих процессов порта, внедрению и использованию инновационной технологии и соответствию деятельности порта международным стандартам. Также казахстанская сторона ознакомилась с планами и перспективами Бакинского Порта. Генеральный Директор Бакинского Порта также отметил важную роль Свободной Торговой Зоны, запланированной на территории нового порта, для развития ненефтяного сектора страны.