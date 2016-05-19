Вице-премьер: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Беларусь заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном по ряду сфер, в том числе развития агропромышленного комплекса (АПК).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый в рамках проходящей в Баку международной выставки Caspian Agro 2016.

Вице-премьер отметил, что проходящая в Баку выставка является хорошей возможностью проанализировать уровень развития Азербайджана и его АПК. "Это своего рода отчет АПК Азербайджана что уже сделано, впечатляет и позволяет судить о том, что задачи, которые поставлены, успешно решены. Должен отметить, что шаги сделаны очень и очень большие", - заявил М.Русый, отметив, что решить вопросы продовольственной безопасности и выйти на экспорт невозможно без применения новейших технологий.

"Мы искренне рады успехам наших коллег. Мы видим дальнейшую совместную работу также в обучении кадров, перенятии опыта друг друга", - добавил вице-премьер.