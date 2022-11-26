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В Женеве обсудили минную проблему Азербайджана

В Женеве обсудили минную проблему Азербайджана В Женеве обсудили минную проблему Азербайджана.
Внешняя политика
26 ноября 2022 г. 12:32
В Женеве обсудили минную проблему Азербайджана

В Женеве обсудили минную проблему Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Делегация в составе представителей ANAMA, секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и Министерства иностранных дел Азербайджана приняла участие в двадцатой встрече, посвященной "Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и перевозки противопехотных мин и их уничтожении" в Женеве (Швейцария).

Делегация выступила на встрече, представив позицию Азербайджана, проинформировала о минной проблеме нашей страны, проводимой правительством широкомасштабной деятельности по гуманитарному разминированию, восстановительных и реконструкционных работах для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края и др.

В рамках визита было проведено параллельное мероприятие на тему "Проблемы гуманитарного разминирования и партнерство, ведущее к совместным решениям", посвященное минной проблеме нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın Azərbaycan ərazilərini minalaması məsələsi Cenevrədə müzakirə olunub

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