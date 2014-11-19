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    В Университете АДА проходят курсы профессиональной подготовки для дипломатов

    В тренингах принимают участие дипломаты из 16 стран мира

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Университете АДА дан старт очередным курсам профессиональной подготовки для дипломатов среднего и высшего ранга из 16 стран.

    Как сообщает Report, выступая в начале мероприятия заместитель ректора АДА Фариз Исмаилзаде предоставил информацию об Университете АДА. Он отметил, что Азербайджан уделяет большое внимание внешней политике, добавив, что за последние несколько лет число посольств Азербайджана за рубежом утроилось.
    "Это уже 7-й курс для зарубежных дипломатов и первый, на котором особое внимание уделяется представителям университетов - партнеров АДА. Мы хотим предоставить вам больше информации о нашей стране, регионе", - сказал Ф.Исмаилзаде, отметив важность для Азербайджана каждой страны, представители которой участвуют в курсах.

    Отметим, что в тренингах, которые пройдут до 27 ноября, примут участие дипломаты из Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Китая, Колумбии, Хорватии, Египта, Малайзии, Катара, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Испании и Туркменистана.

    В ходе курса будут проведены информационные сессии по истории, культуре, демографии, этническим и территориальным конфликтам, торгово-экономическим отношениям, региональной безопасности, геополитическим и другим аспектам развития региона.

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